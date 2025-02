Grande successo per la Bilancia, che ha messo però l’amore da parte. Il cielo dei sentimenti resta critico anche per il Capricorno, mentre fa volare il Sagittario. Anche i Pesci vedono l’inizio di una bella risalita.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 febbraio 2025: i transiti planetari dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con Giove a favore hai un rilancio nella tua professione. Non sei esente da critiche, con Marte in opposizione, ma hai la possibilità di superare brillantemente qualunque ostacolo. I sentimenti son un po’ pesanti soprattutto se ci sono malinconie causate dal passato.

SCORPIONE: Come rivela l’Oroscopo Paolo Fox di domani Mercurio è favorevole. Questo significa relazioni facilitate e l’anticipo di una fase più fortunata che arriverà da giugno, quando Giove tornerà in aspetto valido. Non solo sono agevolati gli imprenditori, ma anche chi è più ispirato può contare su nuovi ideali.

SAGITTARIO: quando senti che l’amore chiama non perdi tempo! Con Venere attiva che verrà affiancata da Mercurio in marzo non resterai certo a guardare. Attenzione però ai ritardi nel lavoro.

CAPRICORNO: i sentimenti sono un po’ sotto pressione perché possono esserci delle controversie. L’amore ti chiede di essere più sincero, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 febbraio 2025.

ACQUARIO: un momento davvero importante per i riscontri che porta. Stai forse pensando a trasferimenti e cambi di vita e si può fare con questo cielo! Cura le finanze.

PESCI: grazie a Mercurio arrivano successi e novità. Questo è solo il principio di un miglioramento progressivo e altre conferme arriveranno da giugno. Anche in amore puoi ripartire e ciò che ti sembrava finito alla fine dell’anno scorso, potrà essere recuperato!

