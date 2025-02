Il Toro è il segno favorito da questo momento in poi e sarà il più forte della prossima settimana. Vittorie, gratifiche e ripresa dopo un 2024 difficile. Mercurio stoppa i Gemelli e fa spendere più soldi alla Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 febbraio 2025: le indicazioni astrologiche dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: domani sarà una domenica favorevole agli incontri e se non sei riuscito a festeggiare San Valentino come si deve, potrai rifarti. Stai solo attento agli eventuali acciacchi fisici, dovuti alla Luna opposta: evita quindi di stancarti troppo.

TORO: alcune situazioni che hai affrontato negli ultimi quindici giorni saranno adesso più semplici da affrontare con Mercurio a favore. Il cielo è prodigo di successi e gratificazioni e la settimana in arrivo sarai primo nella classifica dei segni. C’è anche la possibilità di recuperare del denaro andato perso, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 febbraio 2025.

GEMELLI: ti senti rinvigorito anche grazie alla Luna favorevole. Questa è una fase che ti chiede concentrazione, perché il nuovo transito di Mercurio ti porterà qualche ritardo e subirai forse dei rallentamenti se devi rinnovare un contratto o un accordo. Da marzo andrai nuovamente forte. L’amore è favorito con Venere in buon aspetto.

CANCRO: potrebbero esserci state delle diatribe in amore, a causa della tua suscettibilità. Ci sono giorni in cui sei sereni e altri in cui sei più corrucciato. Domani è un’ottima domenica per gli appuntamenti!

LEONE: sei decisamente affascinante e questo ti agevola non solo in amore, ma anche sul lavoro, perché una presenza brillante facilita il successo. Con Mercurio non più in opposizione, arrivano belle novità.

VERGINE: stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani le tue capacità non vengono questionate, ma questa è una fase che porta dei dilemmi. Forse devi prepararti per un esame e Mercurio dissonante ti chiede cautela per il denaro: potresti dover fare dei lavori domestici che richiedono più spese oppure ci sarà un cambiamento repentino.