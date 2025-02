Finalmente Mercurio favorisce nel lavoro i Pesci che hanno il pianeta nel segno. Il pianeta protegge un po’ tutta questa parte del cielo, anche se Marte insidia Capricorno e Bilancia.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Giove è favorevole al lavoro. È possibile che tu abbia già ricevuto delle gratificazioni. Marte opposto parla di situazioni conflittuali, perché forse ci sono ancora battaglie da affrontare oppure non sei ancora al top fisicamente, ma rispetto a mesi fa hai fatto molti passi avanti.

SCORPIONE: sfrutta questo periodo con Mercurio favorevole. La nuova settimana porterà una grande ripresa emotiva e, sempre grazie a Mercurio, potrei lanciare nuovi progetti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio 2025.

SAGITTARIO: energia, fascino, bellezza ed eleganza sono tutti elementi esaltati da questo cielo. In amore sei tu che decidi: se non sei interessato a nessuno, come non detto, altrimenti questa è un’ottima fase per l’amore. Sul lavoro sei ancora in stand by, ma presto arriveranno le conferme che aspetti.

CAPRICORNO: Mercurio ti protegge sul lavoro, tuttavia Marte opposto porta controversie che ti hanno fiaccato. Ti servirebbe qualche aiuto in più! In amore, si sale e si scende.

ACQUARIO: stando all’l’Oroscopo Paolo Fox di domani le relazioni amorose sono molto favorite anche per chi ha deciso di fare passi importanti. Ci sono contatti con persone che sono sulla tua stessa lunghezza d’onda.

PESCI: Mercurio nel tuo spazio zodiacale porta vittoria e una sfida vinta. Molti riterranno di essere arrivati dove volevano! Il periodo dal 14 al 28 del mese è davvero importante. Soltanto Giove in opposizione ti dice di attendere per concludere accordi di lungo respiro e che avrai soluzioni intorno a maggio/giugno.

