La settimana parte molto promettente per il Toro e il Leone, mentre Mercurio opposto rallenta Toro e Vergine. Cielo conflittuale per il Cancro, che deve vedersela con Venere in opposizione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: l’entusiasmo è portato da Venere nel tuo spazio zodiacale, nelle relazioni in generale e in amore. È altrettanto vero che sul lavoro lotti e sei molto impegnato, tuttavia questo fa parte della tua vita: nessuno ti ha mai regalato niente, ma c’è molta più soddisfazione a conquistare qualcosa dopo essersi battuti. Marte opposto chiede di curare le questioni legali.

TORO: sei al centro della scena e questo è un cielo di vittoria. Sei il primo in classifica di una settimana portatrice di novità e, con Mercurio in buona posizione, puoi risolvere dei conflitti, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 17 febbraio 2025.

GEMELLI: dovresti evitare situazioni conflittuali. Sul lavoro non ci sono veri e propri fermi, ma ritardi, a causa di Mercurio in opposizione che indica il bisogno di valutare bene degli accordi o magari di attendere prima di prendere una decisione importante. Entro la fine del mese è importante prendere una direzione anche nei sentimenti.

CANCRO: speriamo che tu abbia trascorso un weekend tranquillo, perché questo è un cielo che porta qualche conflitto. Chi è single e non si sente capito dovrebbe provare a limitare la propria permalosità. Mercurio è tornato favorevole e questo è sintomo di maggiore forza.

LEONE: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani il cielo è decisamente da sfruttare con Venere risolutrice di controversie amorose e la fortuna può giungere anche da opportunità estemporanee, per esempio da altre città. Giove è favorevole.

VERGINE: Mercurio opposto causa qualche difficoltà, come revisioni di conti o nuove strade da intraprendere sul lavoro. Una riflessione aleggiava da tempo e adesso è ora ad agire. Attenzione a non riversare il tuo nervosismo in amore.

