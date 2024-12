Gemelli e Vergine dovranno attendere il cielo dall’8 gennaio in poi per il lavoro, quando Mercurio non sarà più opposto. Il Leone raccoglie i frutti di una buona semina e il Cancro prepara qualcosa per il nuovo anno. Vediamo il dettaglio dei primi sei degni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 dicembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Luna in buon aspetto! È un cielo di rivincita e promettente. In amore, c’è Venere che ti sostiene e, se sei giovane e alle prime esperienze sentimentali, non avere timidezze.

TORO: serve determinazione per apportare cambiamenti positivi al lavoro, mentre in amore sei poco tollerante, con Venere dissonante e, in questo periodo, ti aspetti concretezza: sì o no. Tu non hai nulla da dimostrare, ma c’è chi invece deve essere molto più esplicito.

GEMELLI: focus sul lavoro. In questo momento c’è ancora la contrarietà di Mercurio ed è come se volessi fare tante cose, ma ti senti bloccato. Non sarà più così dall’8 gennaio, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 dicembre 2024. L’amore recupera.

CANCRO: ti stai facendo le ossa, fai esperienze e tutto è propedeutico a un grande progetto. Ti stai preparando per qualcosa che sarà importante nei primi sei mesi del 2025 che sarà l’anno che vedrà l’arrivo di Giove nel tuo spazio zodiacale. Il Natale sarà protetto dalle stelle!

LEONE: tutto ciò che stai facendo ora è fondamentale, soprattutto nel lavoro. Perdi con molta difficoltà, perché sei super competitivo e proprio per questo il tuo impegno verrà premiato. È nei sentimenti che c’è un po’ di maretta oppure delle distanze da accorciare.

VERGINE: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani devi cercare di trascorrere il periodo natalizio nel relax più totale, perché sei tra i segni che sul lavoro non possono più di tanto cambiare la propria condizione, a causa di Mercurio opposto. In questo momento ti senti un po’ vuoto interiormente, ma Natale sarà positivo!

