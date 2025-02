Successi per Bilancia e Pesci, la prima per Giove e i secondi per Mercurio. Belle le emozioni per lo Scorpione con la Luna nel segno, mentre il Capricorno è molto affaticato. Scopriamo tutti i dettagli per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 febbraio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: dovresti aver ricevuto già belle soddisfazioni sul lavoro che va avanti in modo importante, anche se i sentimenti creano ancora qualche problema. Chi non è stato bene non ha potuto nemmeno dare il massimo in amore, per cause di forza maggiore. Hai comunque tempo per recuperare!

SCORPIONE: L’Oroscopo Paolo Fox di domani svela la presenza della Luna nel segno che offre buone possibilità e occasioni. Se sei un po’ troppo sedentario, dovresti fare un po’ di attività fisica.

SAGITTARIO: svagarti è utile in un momento in cui il lavoro ha avuto qualche rallentamento, tuttavia l’amore è sempre al top grazie a Venere favorevole. Se la tua mente è rivolta a qualcuno che ti piace, avrai fortuna: recupera il tuo ottimismo!

CAPRICORNO: con Marte in opposizione sei stanco e da diverse settimane anche agitato. L’ambizione e la volontà non ti mancano, ma il fisico ha anche bisogno di riposo. In amore niente di particolare e chi è single non è in cerca di nuove storie.

ACQUARIO: momento di grande importanza e progetti da realizzare entro l’estate. Le tue emozioni sono al top e i sentimenti più chiari, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 febbraio 2025.

PESCI: arrivi da una settimana di successi e anche questa sarà molto favorevole, grazie a Mercurio nel segno e in ottima posizione verso altri pianeti. Chi desidera innamorarsi guardi al futuro e non si guardi indietro. Le coppie sono più solide.

