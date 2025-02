Il Toro può capitalizzare il successo dell’ultima settimana, mentre la Vergine è forse il segno più sotto pressione di questa sestina. L’amore non gira bene per il Cancro, mentre il Leone è super favorito in tutti i campi. Di seguito, le novità per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 febbraio 2025: previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Venere è nel segno e non sarà favorevole solo per questo febbraio, ma per diversi mesi, fino a maggio: le coppie possono fare progetti, fare figli, sposarsi o altro e molti si sono già mossi.

TORO: dato che la scorsa settimana è stata già importante, soprattutto per chi lavora in proprio, e ha regalato successi e novità, grazie al favore di Mercurio che sarà fruttuoso fino al 28 del mese. Solo l’amore ti chiede un po’ di tolleranza.

GEMELLI: Mercurio al momento causa polemiche e rallentamenti, per cui è probabile che tu sia fra i segni che affronterà qualche criticità. Attenzione ai soldi! In particolare se stai facendo nuovi investimenti. L’amore è molto interessante, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 febbraio 2025.

CANCRO: se da un po’ di tempo una persona non si comporta più come volevi e se ci sono stati dei problemi, invece di tenere tutto dentro, è meglio che tu ti esprima. Sul lavoro sei all’inizio di una situazione che sarà in crescita e si concluderà positivamente entro giugno.

LEONE: secondo Oroscopo Paolo Fox di domani ottimo cielo per prendere decisioni importanti dal punto di vista sentimentale e si spera che qualche nativo del segno abbia già intenzione di sposarsi o convivere, mentre chi invece non ne può più di una situazione, con queste stelle favorevoli può dire stop e ritrovare subito una nuova occasione. In conclusione, è un periodo decisivo per le coppie e per le relazioni in generale.

VERGINE: c’è qualche nuvola in questo cielo che vede Mercurio, Saturno e Giove in posizione critica. Forse devi spendere soldi per la casa ed è come se volessi trovare una nuova strada per esprimerti: un’altalena di emozioni che dovrà capire il partner. Chi sta al tuo fianco non dovrà offendersi se ogni tanto sarai un po’ assente.