Toro sul tetto del mondo (il vincitore di Sanremo Olly appartiene a questo segno, così come la bravissima Giorgia), mentre Cancro e Vergine ancora faticano. Previsioni confermate quindi per chi ha potuto verificarlo negli scorsi giorni. Scopriamo tutto per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 febbraio 2025: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: in queste giornate Venere ti dona sorrisi, soprattutto per i sentimenti, per cui le persone che ti stanno a fianco saranno molto fortunate. Non manca la carica energetica, anche se con Marte opposto forse devi cercare di risolvere problematiche relative alle finanze o criticità legate a una società. Tuttavia le stelle ti supportano!

TORO: sei vincitore! E l’abbiamo visto anche a Sanremo, quando nella classifica della scorsa settimana il Toro era al top. Quale migliore occasione per fare gli auguri al tuo segno anche per una storia sentimentale che ti coinvolga davvero e qui l’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 febbraio 2025 si rivolge in particolare a chi ha avuto una delusione nel passato.

GEMELLI: ti stai preparando per un grande progetto che potrebbe avere anche a che fare con i sentimenti. La progettualità lavorativa è sostenuta da Giove nel tuo spazio zodiacale. C’è molto da riequilibrare dal punto di vista finanziario.

CANCRO: in amore hai messo il broncio. Le relazioni che erano già in crisi, adesso dovranno avere una cura particolare. Tutto l’opposto per il lavoro che invece si risolleva e chi dovrà, in estate, affrontare esami o prove, avrà successo.

LEONE: c’è uno stop lavorativo voluto dal fato o per tua volontà, per cui devi mettere a punto nuove strategie e idee funzionali da mettere in campo dal prossimo mese in poi. L’amore premia e Venere è sempre più positiva.

VERGINE: è una fase riflessiva e forse anche di isolamento. Si potrebbe pensare a dipendenti che non hanno idea della fine che farà il datore di lavoro oppure a imprenditori in difficoltà che non sanno come proseguire le proprie attività. L’amore può consolare e suggerire soluzioni per i dilemmi.