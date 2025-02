Bilancia sul podio! L’Abbiamo visto anche a Sanremo, con Lucio Corsi e Fedez: magari non vittoria assoluta, ma grande successo. L’Acquario rivoluziona tutto e i Pesci sono i prossimi fortunati. Vediamo il dettaglio della seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 febbraio 2025: le previsioni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: l’amore è ancora molto confuso, ma dal punto di vista lavorativo non ce n’è per nessuno! Abbiamo visto quanto successo hanno avuto i nativi del segno a Sanremo e Paolo Fox l’aveva già anticipato la scorsa settimana. Questo è un momento estremamente importante per il lavoro, mentre in amore ci sono dubbi.

SCORPIONE: dovresti allontanarti da situazioni complicate e dissidi, in queste giornate, anche se Mercurio incoraggia gli affari.

SAGITTARIO: difficoltà nelle relazioni interpersonali, specialmente con Gemelli e Pesci: non esagerare con le parole!

CAPRICORNO: il lavoro ti prende e ti assorbe. In amore non sei così presente oppure c’è qualcuno che ti indispettisce, presuppone l’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 febbraio 2025.

ACQUARIO: le stelle reclamano novità e libertà! Sei determinato a fare cose differenti rispetto al passato. Incontri favoriti e successi!

PESCI: Mercurio nel tuo spazio zodiacale rappresenta un bel sostegno: si rinnovano accordi, i sentimenti sono importanti e gli incontri favoriti.