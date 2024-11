Cancro e Leone sono molto concentrati sul lavoro, mentre il Toro ha una bellissima Venere in trigono che porta i sentimenti al top! Scopriamo le tendenze per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 novembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: sono giornate impegnative ma anche divertenti. Mercurio e Marte in ottima posizione favoriscono i contatti e le relazioni, quindi il lavoro che prevede queste attività va a gonfie vele. L’amore vive delle distanze che possono essere fisiche o psicologiche.

TORO: ci sono novità nell’ambito della casa. Devi decidere se acquistare o andare in affitto e molti nativi del segno propenderanno per il secondo, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 novembre 2024. Saranno premiati quelli che vivono l’amore in modo aperto e sincero, senza paure infondate e retaggi del passato: Venere è in trigono!

GEMELLI: Giove nel segno ti rende più libero e se vuoi rinnovare la tua vita amorosa e capire cosa provi davvero per qualcuno, questo momento è favorevole a confrontarsi apertamente.

CANCRO: in questa fase sei molto preso dal lavoro e i single non sono molto interessati all’amore oppure vivono relazioni senza impegno. Ci sarà tempo per parlare d’amore concretamente, in quanto questo ultimo scorcio di anno parla di revisioni sentimentali.

LEONE: ci sono impegni seri che hanno a che fare con case e proprietà, ma rispetto ai mesi passati adesso Marte nel segno ti conferisce un bel coraggio. Ci sono anche opportunità da prendere in considerazione. La Luna opposta può solo renderti più nervoso.

VERGINE: da diversi giorni il tuo oroscopo è molto focalizzato sui sentimenti, tuttavia per te il lavoro è molto importante. Domani è una giornata ideale per i riavvicinamenti.