Non solo la volubile Luna cambia segno (domani sarà in Ariete), ma anche Venere, dal 4, porta una ventata di novità in questo cielo: mentre il Sagittario e l’Acquario sono super favoriti in amore, la Bilancia non è minimamente interessata ai sentimenti e il Capricorno sta riflettendo su scelte difficili.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 febbraio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: febbraio parla una sola lingua, quella del lavoro. Tutto il resto non è importante in questa fase, Marte e Venere indicano burrasche nella vita sentimentale, facendo emergere ricordi dolorosi, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 febbraio 2025.

SCORPIONE: il cielo è ottimo per organizzare qualcosa di bello con la persona del cuore. Ci sono faccende pratiche da definire in famiglia, in particolare se ci sono eredità, investimenti o altre questioni di proprietà.

SAGITTARIO: arrivi da un paio di giornate un po’ sottotono, a causa della Luna, ma domani avrai la tua riscossa. Nuove conoscenze molto stimolanti dal 4 febbraio.

CAPRICORNO: è probabile che tu abbia preso una decisione drastica che concerne la tua vita o il lavoro. Hai ancora qualche mese per pensarci bene. Con Marte opposto i nervi saltano e anche alcune situazioni.

ACQUARIO: sei uno dei vincitori del momento, anche nei sentimenti. Chi può farlo penserà di acquistare qualcosa che desiderava da tempo. Mercurio nel tuo spazio zodiacale ti regala delle belle amicizie. Le coppie fanno progetti d’amore.

PESCI: Venere è ancora nel tuo cielo e l’amore è ancora molto favorito. Inoltre puoi avere chiarimenti fruttuosi e vivere grandi passioni. I segni più critici sono Bilancia e Cancro.

