Il nuovo transito di Venere in Ariete dal 4 sta già facendo sentire i l suo influsso benevolo per i segni che favorirà, come appunto l’Ariete, ma anche i Gemelli e il Leone. Un po’ in crisi il Cancro che metterà le cose in chiaro con il partner e la Vergine è esausta.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 febbraio 2025: il cielo dall’Ariete ai Pesci

ARIETE: sensazioni importanti, emozioni intense, un nuovo sentimento o la conferma di un amore sono tutte priorità di questo momento. Focus, quindi, sulla vita personale e familiare. Marte è ancora in opposizione e ti chiede di essere attento ai conti. Dal 18 aprile ci saranno buone opportunità, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 febbraio 2025.

TORO: ci sono conti da sistemare. L’anno scorso ha portato grandi cambiamenti e forse anche sofferenza, tuttavia sono stati utili, perché ciò che non vale più è uscito dalla tua vita. Le nuove relazioni sentimentali sono promettenti.

GEMELLI: potresti aver vissuto dei conflitti interiori che riguardano la prosecuzione di un’attività, forse per la noia, che è micidiale per il tuo segno. Puoi elaborare nuove idee per il futuro prossimo, ma tra un paio di giorni sarà l’amore a risvegliarsi!

CANCRO: ritieni che la persona che hai accanto non ti stia dicendo tutta la verità? Ci sono distanze che non hanno giustificazioni? Parlane subito, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 febbraio 2025.

LEONE: grande cielo che favorisce tutti i settori della tua vita, dal lavoro alle relazioni in generale, soprattutto dal 4 di febbraio. Cerca solo di essere attento al tuo benessere fisico, perché sei molto impegnato e devi essere performante.

VERGINE: la Luna opposta potrebbe averti creato qualche acciacco di stagione o un malessere. Sei molto stressato e devi riacquistare un po’ di serenità.

