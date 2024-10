È il Cancro il vincitore di questa tranche di segni, per una congiuntura planetaria molto fortunata, tuttavia in amore vincono i segni di fuoco, come Ariete e Leone. Vediamo il dettaglio della seconda metà dello zodiaco.

ARIETE: il tuo è uno dei segni che al momento dà il meglio di sé in amore. Venere da qualche giorno ha iniziato un transito travolgente: i single si guardino intorno! Chi ha già una bella relazione si concentrerà di più sui sentimenti, mentre fino a qualche giorno fa pensava solo a lavorare.

TORO: è un momento di scelte dal punto di vista professionale, perché Mercurio in opposizione chiede di mettere a posto conti e finanze. I sentimenti invece sono molto favoriti e il 2025 sarà un anno di successi, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 ottobre 2024.

GEMELLI: Luna nel segno e un cielo davvero favorevole: è importante che tu eviti di stressarti troppo. Venere è opposta: un sentimento può essere messo alla prova e non è detto che tu debba chiudere la relazione. Se ti sei separato di recente: non sei disposto a perdonare.

CANCRO: Saturno e Marte sono in ottimo aspetto con Mercurio. Questo significa avere idee vincenti, intuizioni e sensazioni speciali. Man mano che si procede, avrai sempre più certezze e le prossime settimane sono molto favorevoli.

LEONE: amore, lavoro e denaro. Questa la classifica del momento, dove al primo posto ci sono i sentimenti e puoi fare colpo, anche il lavoro è un punto favorito perché puoi vincere una sfida, mentre all’ultimo posto ci sono i soldi perché le finanze non sono al massimo: pagamenti, spese, tasse e quant’altro.

VERGINE: la tua proverbiale razionalità e oculatezza in questo periodo stanno a zero, perché c’è molta confusione e hai bisogno di riorganizzarti. C’è stata una sorta di turbolenza emotiva che potrebbe anche aver riguardato il lavoro e Venere in opposizione ti chiede cautela nei sentimenti.

