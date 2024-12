L’Acquario continua a fare scintille in amore, ma anche il Capricorno non scherza (se vuole). Bilancia e Pesci sono i segni che più recupereranno nel 2025. Di seguito, i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: la necessità di comunicare e aprirsi, nei sentimenti è sempre più impellente. Il tuo è un segno che rilancerà al meglio il prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 dicembre 2024/ Opportunità per la Bilancia e il Capricorno tira le somme

SCORPIONE: la Luna è favorevole e ti dà più forza. Questo è il momento giusto di dedicarti agli affetti, rafforzando i legami familiari di ogni grado. Il Natale per te sarà uno stimolo a essere più ottimista e significherà sentimenti ritrovati.

SAGITTARIO: grazie a un bel Mercurio sei concentrato sulle attività da portare avanti nell’anno nuovo. Peccato per questi giudizi arbitrari o problemi che da giugno ti pongono degli ostacoli: li supererai molto presto.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 dicembre 2024/ Verso il 2025: anno ottimo per il Cancro e il Leone da subito

CAPRICORNO: Stando all’l’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 dicembre 2024 grazie a questa bella Luna, i single non dovrebbero sottovalutare gli incontri, anche se il tuo è un segno molto diffidente in amore, soprattutto dopo una separazione. Le nuove iniziative sul lavoro sono incoraggiate e ci sarà consenso.

ACQUARIO: con Venere nel segno ti senti innamoratissimo oppure senti che c’è chi ti vuole molto bene. Non esitare assolutamente nell’avvicinare chi ti fa battere il cuore. C’è anche chi sta sviluppando grandi idee per la prossima estate.

PESCI: più ti avvicini a gennaio e più avrai buone possibilità. In amore, dopo crisi difficili, respiri una nuova vita. Tuttavia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 dicembre 2024 parla di una giornata faticosa. Cerca di risparmiare le forze per Natale e Capodanno che saranno favoriti dalle stelle.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 dicembre 2024/ Bilancia sul podio, Acquario re dell'amore