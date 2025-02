Oroscopo Paolo Fox di domani 22 febbraio 2025: le previsioni per i primi sei segni zodiacali

Come sarà l’ultimo sabato di febbraio secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox? L’astrologo più famoso della televisione italiana torna a svelare l’andamento delle stelle per la giornata di domani, sabato 22 febbraio dando consigli su come godersi il fine settimana e trascorrere una giornata serena e tranquilla nonostante qualche problema da risolvere. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 febbraio 2025: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani prevedono, per i nati sotto il segno dell’Ariete, una giornata conflittuale durante la quale dovrebbero essere evitati gli scontri soprattutto con persone che non meritano la vostra presenza. Sul piano sentimentale, evitate di imbattervi in una storia impossibile, magari con una persona che è già impegnata.

Buone notizie per i nati sotto il segno del Toro, anche per coloro che hanno in corso delle dispute legali. In amore, restare con i piedi per terre e non cercate qualcosa che esiste solo nella vostra fantasia. Probabili discussioni per i nati sotto il segno dei Gemelli se avete problemi con figli o partner. Evitate di rinvangare il passato e fate buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 febbraio 2025: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Giornata particolare per i nati sotto il segno del Cancro che non riescono a chiudere gli occhi di fronte a qualcosa di non convincente. Proprio la vostra sincerità potrebbe dare il via a qualche scontro con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sono in arrivo buone notizie. Il Leone è sempre più ambizioso e non si fermerà neanche nella giornata di domani. Cercate, tuttavia, di non trascurare il partner. Se siete single ma c’è una persona che vi piace e che ricambia i vostri sentimenti, non fermatevi ma tuffatevi.

I nati sotto il segno della Vergine, invece, anche nella giornata di domani, non dovranno abbassare la guardia. Qualcosa sta cambiando e sarà importante capire se tali cambiamenti sono voluti da voi. Periodo particolare in amore dove vi sentite particolarmente fragili e sentite l’esigenza di essere supportati dal partner.