Secondo uno sguardo generale, è un momento di transizioni per la seconda metà dello zodiaco. Il Sagittario si scoraggia facilmente e il Capricorno vorrebbe mollare tutto. Anche l’Acquario è molto stanco, mentre lo Scorpione è il migliore in questo momento, con la Luna nel segno.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 gennaio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: devi ritrovare serenità dal punto di vista lavorativo. Se c’è già un progetto in corso, con il Sole a favore ricevi una grande mano dalle stelle. Nei sentimenti, se da un lato sei contento, dall’altro non sei del tutto convinto.

SCORPIONE: l’Oroscopo Paolo Fox di domani rivela che ci sarà ancora la Luna nel segno che ti ispira idee geniali. Sei propositivo e attivo, per cui non abbandonarti al pessimismo, perché il cielo ti sostiene e puoi vincere.

SAGITTARIO: non ti perdere in un bicchiere d’acqua! Di solito inizi un progetto con grande entusiasmo, se però poi inizi a vedere che hai poca collaborazione ti deprimi. Giove in opposizione mette dei limiti, ma sono superabili. In questo momento stai pensando a cosa fare dalla bella stagione in poi.

CAPRICORNO: Marte opposto è nefasto per la volontà, perché ti rende più stanco e la tentazione è quella di mandare tutto all’aria. Stai attento, perché poi non riesci a stare senza fare niente. Forse dovresti semplicemente delegare qualcosa, anche se è moto difficile per te perché sei un accentratore, ma se non ce la fai bisogna mettere saggezza

ACQUARIO: cura il fisico, perché i ritmi sono elevati e c’è molta tensione in questo momento. Come puoi affrontare le difficoltà? L’amore è una cura molto efficace, suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 gennaio 2025. Da venerdì andrà già meglio.

PESCI: è il momento giusto per mettere in chiaro questioni un po’ tristi del passato, soprattutto con un ex. In questa fase sei molto preso dal denaro e alle cose pratiche. Chi è in società non si sente del tutto tranquillo e gradirebbe più certezze. Ci saranno critiche, ma il successo a febbraio è garantito.