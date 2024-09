La Bilancia festeggia il suo mese di riferimento. Il Sole forma così una bella accoppiata con Giove in Gemelli che favorisce anche l’Acquario: un buon aspetto per tutti i segni d’aria. Venere entra ufficialmente in Scorpione e fa gioire anche i Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 settembre 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Marte è ancora opposto per cui potresti essere molto stanco fisicamente. Cerca di rilassarti per placare il nervosismo se ci sono discussioni con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 settembre 2024/ Sagittario e Acquario sono affannati e affaticati

SCORPIONE: domani finalmente Venere entrerà nel tuo segno, ma non è l’unica bella novità nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 settembre 2024, perché l’astrologo anticipa che nel 2025 ci saranno molte occasioni di tipo lavorativo. Nuovi contratti, cambiamenti e collaborazioni sono favoriti.

SAGITTARIO: sei pieno di impegni e forse non per colpa tua devi fare troppe cose e il tempo è poco. Cerca di non accendere diatribe in amore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 settembre 2024/ Gemelli sotto esame in amore, la Vergine ha paura di parlare

CAPRICORNO: stai mettendo a punto una strategia che vuoi che ti riscatti nei confronti di coloro che ti hanno causato dei grattacapi. Marte opposto ti mette in guardia sulla forma fisica: attenzione alle articolazioni!

ACQUARIO: sei molto concentrato sul lavoro, tuttavia fare meno ma meglio è sempre una massima che funziona. L’amore è un po’ sottotono.

PESCI: Venere volta pagina e tutto sarà più semplice da affrontare. Anche Mercurio a breve non sarà più opposto. Emozioni, sensazioni nuove e tante novità per un cielo risvegliato. Attenzione solo allo stress per i troppi pensieri per la testa.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 settembre 2024/ All'Ariete serve relax e il Cancro è ipersensibile