Un bel recupero per Bilancia e Acquario che vivono un finale di settimana migliore, mentre il Capricorno patisce le responsabilità. I Pesci vanno verso il successo, giorno dopo giorno. Di seguito, i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 gennaio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: si va verso un fine settimana di recupero. L’amore non è al centro dei tuoi pensieri, perché febbraio lo dedicherai al lavoro. Tieni sempre d’occhio il fisico.

SCORPIONE: devi evitare di lasciarti andare a sterili polemiche e indirizzare la tua energia verso cose positive. I rapporti sono premiati.

SAGITTARIO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani è un momento importante per l’amore, che le stelle non portano a casa, ma quando l’oroscopo è buono (da febbraio in poi ci saranno ottimi pianeti per i sentimenti) possiamo trovare chi ci piace o consolidare un legame. Giove opposto ti chiede ancora di stare attento al lavoro e alle questioni legali.

CAPRICORNO: spesso ti chiedi “chi me l’ha fatto fare?”. Tuttavia prenderti cura di chi ami è il tuo pane quotidiano. In amore ci sono cose da chiarire, ma domenica sarà una bella giornata per i rapporti.

ACQUARIO: domani finalmente la Luna è favorevole! Ti sei affaticato molto con la Luna opposta negli ultimi giorni, ma ora puoi proseguire a definire i tuoi progetti, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 gennaio 2025.

PESCI: febbraio sarà molto sfidante, ma nonostante potresti ricevere critiche, il successo arriverà. Più si va avanti e più raccogli consensi.