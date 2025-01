Luna e Venere aiutano in amore Sagittario e Acquario, un po’ nervosi per il lavoro che invece è importante per il Capricorno. Recupero dei Pesci. Passiamo in rassegna le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 gennaio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: sei molto sicuro di te e a febbraio potresti presentare un progetto. Dici di non ascoltare nessuno, ma in realtà le critiche possono ferirti, a volte. Cerca di essere più distaccato, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 gennaio 2025.

SCORPIONE: con Venere favorevole, gli incontri sono molto incoraggianti. Non mettere paletti! Soprattutto i single di solito sono molto guardinghi e non si fidano, ma se la nuova relazione promette bene, perché tirare il freno a mano?

SAGITTARIO: Giove opposto ancora non molla la presa e forse hai fatto una richiesta che non ha ricevuto una risposta finora, per ciò che riguarda il lavoro. L’amore è molto favorito invece e Venere ti spinge a far emergere il tuo ardore.

CAPRICORNO: il fine settimana è importante se devi discutere di questioni rilevanti e domenica avrai anche la Luna a sostenerti maggiormente. Anche le buone idee sono favorite! In amore fai passi avanti ma poi torni indietro: bisogna valutare meglio le frequentazioni.

ACQUARIO: chi ha in mente un progetto di tipo amoroso sarà molto favorito, mentre sul lavoro stai combattendo ancora contro qualche rigidità. Vai avanti comunque, che la determinazione non ti manca.

PESCI: l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 gennaio 2025 ci spiega che progetti in embrione che si concretizzeranno nella seconda metà del 2025, ma già da adesso puoi ricevere conferme e fare incontri importanti, sia per il lavoro sia per i sentimenti. Non perdere la fiducia, se hai avuto problemi nell’ultima parte dell’anno. Nuovi amori favoriti!

