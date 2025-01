I Gemelli, con questa Luna, sull’orlo di una crisi di nervi e la Vergine rimugina. I migliori sono Ariete, Toro e Leone soprattutto in amore, mentre il Cancro si riprende da un Mercurio furioso. I primi sei segni zodiacali, quali i segni più fortunati?

Le stelle sveleranno i segni top e quelli flop, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 gennaio 2025

ARIETE: attenzione alla luna favorevole in questo weekend e gli scenari sono importanti per l’amore. Il cielo è luminoso per chi desidera dichiararsi! Marte ti consiglia cautela nell’ambito delle finanze, soprattutto se ci sono vecchi contenziosi in sospeso.

TORO: l’Oroscopo Paolo Fox di domani consiglia di non aver paura di dire ciò che pensi. I pianeti sono favorevoli per chi vuol provare a fare richieste per il lavoro. In amore, i segni più affini in questo momento sono Cancro e Vergine.

GEMELLI: anche domani la Luna è in opposizione e ci può essere un po’ di irritazione. Se la coppia è un po’ in crisi, adopera ancora più cautela. Niente di che, ma sappiamo che, in questa fase, le problematiche lavorative si possono riversare in amore.

CANCRO: speriamo che ci sia di nuovo un clima sereno in famiglia e sul lavoro, perché Mercurio ha provocato strappi e controversie e, in alcuni casi, hai ritenuto che l’unica via d’uscita fosse proprio quella di mollare tutto. Torna un po’ di tranquillità in questi giorni, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 gennaio 2025.

LEONE: la vittoria è possibile! Stai attento al fisico, però. Giove e Venere in buon aspetto incoraggiano l’amore: belli gli incontri e le nuove conoscenze. Sei più affascinante, in questo momento, e questo può essere utile anche nella professione.

VERGINE: Come rivela l’Oroscopo Paolo Fox di domani tutto ciò che è accaduto non riesci a dimenticarlo facilmente. Non ti angosciare inutilmente con pensieri negativi che possono influire sull’amore. Più si va verso la bella stagione e meglio sarà.