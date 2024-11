La settimana comimcia con la Luna in Bilancia e i Gemelli possono riprendersi da un weekend che ha causato qualche tensione di troppo. Grande energia sempre per Ariete e Leone. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 novembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: un cielo esplosivo che dev’essere ben indirizzato verso progetti nuovi e anche per riprendere in modo energico chi non ti vuole ascoltare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 novembre 2024/ Amicizie in primo piano per l'Acquario, i Pesci discutono

TORO: sei ben predisposto verso l’amore e se ci sono state problematiche alla fine di settembre e ai primi di ottobre, adesso va meglio e i single sono incoraggiati ad agire.

GEMELLI: è un cielo che nel weekend è stato molto teso. Domani andrà decisamente meglio con la Luna favorevole e puoi placare le tempeste che ti hanno investito, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 novembre 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 novembre 2024/ Il Leone vince tutto, i Gemelli si guardino dai nemici

CANCRO: l’obiettivo del periodo è di riuscire ad affrontare grandi ostacoli uscendone vittoriosi. Il cielo, dal punto di vista lavorativo, va verso un 2025 molto importante. In amore adesso stai attento alle polemiche e ci sono delle lontananze.

LEONE: la prossima settimana sarà molto fruttuosa in generale. Con Mercurio favorevole sei davvero invincibile e il Sole ti conferisce un fascino speciale. Adesso potresti decidere di allontanarti da un incarico gravoso a favore di qualcosa di nuovo e più gratificante: decidi tu!

VERGINE: in amore c’è chi ti riprende per la tua distrazione. Molti nativi del segno infatti sono sempre molto concentrati sul lavoro e sul denaro, tuttavia anche le affettuosità sono importanti: non lesinare baci e abbracci.

Oroscopo settimanale Joss 5 novembre -1 dicembre 2024/ Da Ariete a Vergine: Leone fuoco di passione