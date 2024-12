Ariete, Gemelli e Leone hanno forse vissuto un Natale un po’ burrascoso. Toro e Vergine pensano al lavoro, ma il consiglio è di rilassarsi almeno in questi giorni. Vediamo il dettaglio delle indicazioni per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 dicembre 2024: le stelle di Santo Stefano dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: è un momento molto ricco di pianeti favorevoli, ma a volte troppa energia può far commettere qualche sbaglio. C’è anche molto affaticamento e sei nervoso: attenzione al fisico!

TORO: il Sole in Capricorno rappresenta un transito positivo per il tuo segno. È possibile che tu debba, entro la prossima primavera, impostare nuove strategie lavorative. Il lavoro è importante, ma l’amore sarà più favorito dal 3 di gennaio, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 26 dicembre 2024.

GEMELLI: speriamo che Mercurio opposto non ti abbia fatto passare un Natale polemico. Trascorri queste giornate in modo tranquillo e non andare a rivangare tristi trascorsi. Gli ultimi mesi ti hanno messo un po’ sotto pressione, tuttavia a breve potrai riprenderti al meglio.

CANCRO: stai per entrare in 2025 ricco di successi con Giove che transiterà nel tuo segno e Saturno che taglierà molti rami secchi nelle relazioni interpersonali: questo significa ricostruire i rapporti che valgono e a cancellare quelli che non vanno più.

LEONE: la Luna opposta ti consiglia di fermarti in feste. C’è anche chi non è molto soddisfatto perché non è riuscito a vincere una competizione oppure, recentemente, è stato molto severo verso gli altri. Marte nel tuo spazio zodiacale potrebbe averti innervosito molto. L’augurio è che in questi giorni tu possa recuperare serenità.

VERGINE: è il lavoro il tuo chiodo fisso del periodo perché devi risolvere dei problemi. Non è il momento di pensarci adesso però! Ci sono comunque tanti pianeti a tuo favore: trascorri anche Santo Stefano con chi ami.