Questa Luna ancora nel segno agevola il lavoro della Bilancia, mentre Scorpione, Capricorno e Pesci dovranno attendere giovedì per avere un cielo più semplice. Di seguito, le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 novembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Luna sempre nel segno che è favorevole alla conclusione di contratti e trattative. Il lavoro ha la priorità su tutto il resto. Se ti sei separato da poco, lascia perdere quello che sta combinando l’ex: vai avanti che rimuginare non serve!

SCORPIONE: c’è quella fase della vita in cui ci accorgiamo di poter gestire la vita come desideriamo e questa è una settimana che porta grandi novità, tra il 28 e il 30: potrai ottenere risposte positive se hai inoltrato richieste in passato.

SAGITTARIO: ti piace sperimentare cose nuove e avere nuovi territori da esplorare. La Luna favorisce le collaborazioni e le tue emozioni sono molto intense in questo momento, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 27 novembre 2024.

CAPRICORNO: la Luna è sempre opposta, per cui c’è qualche ostacolo o ritardo, ma andrà meglio dal 28 al 30 dove potrai ottenere di più. I sentimenti sono irrequieti ma anche emozionanti.

ACQUARIO: tra poco Venere sarà nella tua porzione di cielo e, in vista dell’evento, potresti allargare la tua cerchia di amicizie, soprattutto se sei single da tanto. Dimostra di non avere paura del futuro, perché il tuo è il segno del futuro.

PESCI: ti sei arrabbiato moltissimo, perché forse non ti sei sentito capito e protetto. Tuttavia il tuo orgoglio ti impedisce di esporti e aspetti sempre che siano gli altri ad accorgersi cosa non funziona. Non avere fretta: se devi fare richieste o parlare d’amore, le giornate migliori sono il 28 e il 29.

