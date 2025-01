È la giornata di Mercurio nel segno dell’Acquario che esce dall’opposizione per la Bilancia, la quale (anche se agitata per la Luna ancora storta) comincerà un netto recupero. Favorito ovviamente il segno che riceve il pianeta e anche il Sagittario che finalmente a breve otterrà risposte. Tutti i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 gennaio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani la Luna opposta ti agita un po’ e l’ansia riguarda la presentazione di un nuovo progetto, perché hai paura di sbagliare. Ostenti sicurezza, ma in realtà non sei così solido come vorresti far credere. La nuova posizione di Mercurio porterà un allentamento della tensione e nuove proposte!

SCORPIONE: Marte e Saturno sono molto positivi e la settimana è valida. Recentemente hai cambiato ruolo o ambiente e, anche se le cose non vanno necessariamente come te le aspetti, abbi fiducia, perché le stelle del futuro non tradiranno i tuoi auspici.

SAGITTARIO: Oroscopo Paolo Fox di domani avverte che se ti annoi, soprattutto nei sentimenti, apriti cielo! Dal 4 febbraio Venere tornerà in buon aspetto, ma fino a quella data bisogna mantenere i nervi saldi, soprattutto nelle coppie più longeve. Sul lavoro sei in fremente attesa di risposte a richieste o progetti presentati da tempo: con Mercurio nel segno giusto potrai ottenere soddisfazione presto.

CAPRICORNO: per tuo volere o per il fato molti saranno i cambiamenti verso la metà dell’anno. Domani hai ancor la Luna nel segno per tutto il giorno e la tua capacità di agire è al top. Sii più diretto in amore, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 28 gennaio 2025.

ACQUARIO: febbraio è ottimo per l’amore, gli incontri e le novità. Domani entrerà Mercurio nel tuo segno e potrà portare buone notizie, contatti: se devi mandare un curriculum o fare una richiesta non esitare! C’è chi vorrebbe spendere per gratificarsi, ma attenzione a non esagerare. Forse avrai bisogno di essere aiutato.

PESCI: sei più aperto al confronto e anche meno nervoso rispetto agli ultimi giorni. Giove può indicare cause legali da affrontare e febbraio sarà di successi per chi lavora con il pubblico. Cielo positivo anche in amore, da seguire fin da ora.