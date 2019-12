Oroscopo Paolo Fox di domani 29 dicembre/ Previsioni: weekend in salite per…

29 Dicembre, l’oroscopo di Paolo Fox: i segni in crisi (I Fatti Vostri)

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci svela i segni in crisi di questo 29 Dicembre, ovvero i segni flop. Toro: leggero calo rispetto a ieri con tre stelle in amore, quattro invece per fortuna e lavoro. Molti sono occupati per questioni legate alla casa, c’è chi si trasferisce. Se c’è una coppia ufficiosa da tempo c’è voglia di ufficializzarla. Leone: per questa domenica il segno è tra i flop con appena tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Il weekend vedrà delle discussioni magari anche su come e dove passare capodanno. Ci saranno delle diatribe da mettere a posto e da superare. Scorpione: giornata da dimenticare con tre stelle in amore, fortuna e lavoro. Questa è una giornata molto complessa in cui forse è meglio rimanere tranquilli.

Ecco infine i segni in fase di stallo seguendo sempre il percorso dell’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: situazione identica a ieri con quattro stelle in amore, fortuna e lavoro. Questo è un weekend che parte con qualche piccola ansia. Entro il 15 gennaio si dovrà decidere se continuare o no certi progetti. Sagittario: come ieri quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. La giornata non conosce ostacoli come d’altronde il segno nella vita. Capricorno: segno in stallo con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. In amore e nelle relazioni ci sarà qualcosa in più. Grande cielo per un grande 2020. Acquario: si rimane stabili rispetto a ieri con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. La giornata è buona. Si devono prendere gli spunti che propone il cielo per provare a raggiungere i propri obiettivi.

