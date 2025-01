Luna nuova in Acquario e il segno è particolarmente forte con anche Mercurio a sostenerlo. Quest’ultimo aiuta anche la Bilancia sul lavoro, mentre i Pesci vorrebbero buttare tutto all’aria. Scopriamo il cielo degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 gennaio 2025: le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

VERGINE: gennaio non è stato un mese top. Punta su febbraio, ma stai attento a Venere perché potresti aver messo da parte persone che comunque sono care alle tua sfera sentimentale.

BILANCIA: sei un po’ polemico e se questo succede è perché hai rilevato delle ingiustizie. Il tuo è un segno che ricerca l’equilibrio in tutte le cose, ma ora dovresti provare a trovarlo dentro di te, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 gennaio 2025. Mercurio in Acquario per fortuna è molto favorevole: i progetti che porterai avanti avranno successo.

SCORPIONE: fai molta fatica a non arrabbiarti se capitano cose che ti danno fastidio. La Luna opposta ti mette un po’ sotto torchio, tuttavia i pianeti, in generale, promettono nuove collaborazioni, con Marte e Saturno in ottima posizione ti regalano molta energia.

SAGITTARIO: i rapporti amorosi non sono stati molto calorosi a gennaio e hanno rispecchiato la freddezza del mese. Piano piano si recupera e se ci sono dubbi, dal 4 febbraio avrai le idee più chiare. Il lavoro presenta progetti che si svilupperanno a partire dalla bella stagione.

CAPRICORNO: se c’è una crisi amorosa, riuscirai a risolverla con un po’ di pazienza che la Luna nel segno dei giorni passati ti ha regalato. L’energia c’è e anche la capacità di agire.

ACQUARIO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani Mercurio nel segno ti suggerisce di prendere contatti e allargare il giro delle relazioni perché ti regala buone idee anche sul lavoro. Domani avrai anche la Luna nel segno a sostenerti: giornata fortunata.

PESCI: cerca di non gettare tutto alle ortiche! Ci sono state troppe controversie negli ultimi giorni, ma si può recuperare. Sei un po’ affaticato: prenditi una pausa, se puoi.