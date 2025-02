La Bilancia è meglio che si butti a capofitto nel lavoro, mentre i sentimenti sono il focus del Sagittario. L’Acquario è ancora il segno più favorito, mentre lo Scorpione e i Pesci hanno una bella grinta.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 febbraio 2025: i transiti planetari dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: il tuo segno rappresenta il matrimonio e le unioni in generale, ma ci sono state molte rotture recentemente e lo scorso anno ha visto anche un momento down dal punto di vista fisico. La cosa più importante è rimettersi in pista tuffandosi nel lavoro, nello studio e sulla riconquista della propria immagine in società. In amore ci sono ancora difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 febbraio 2025/ Luna e, tra poco, Venere in Ariete: chi è il più favorito?

SCORPIONE: con Marte favorevole (il segno che ti governa) la grinta è assicurata e hai una grande capacità d’azione che ti farà ripartire anche dopo un’eventuale chiusura di un progetto. Se non resisti più in un certo ambiente, ti sei già preparato un discorsetto da fare a chi di dovere: molto cambierà positivamente dalla seconda metà dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 febbraio 2025/ Venere sta per cambiare segno e stravolge la vita sentimentale

SAGITTARIO: finalmente si svolta! Con Venere che torna attiva tutto è focalizzato su famiglia, amore e figli. Il lavoro passa un po’ in cavalleria perché, anche se le idee sono buone, Giove opposto ha un po’ frenato le tue possibilità di essere decisivo.

CAPRICORNO: la Luna ti invita alla cautela e in amore devi essere molto “zen”. Chi ha avuto una delusione sentimentale non ci pensa nemmeno a mettersi con qualcuno, mentre le coppie insieme da tempo devono essere monitorate.

ACQUARIO: Mercurio nel segno ti regala una creatività fuori scala. Progetti, sensazioni ed emozioni al top e c’è molta voglia d’amore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 febbraio 2025.

Oroscopo weekend, previsioni 1-2 febbraio 2025/ Leone in forma smagliante

PESCI: sei molto motivato e la settimana parte bene con il picco di mercoledì e giovedì, giornate in cui la Luna sarà a favore. Devi solo riguardarti fisicamente e non stancarti troppo. Chiamate, contatti, novità in arrivo.