Luna nel segno e, da dopodomani, anche Venere per l’Ariete che deve solo evitare di perdere la testa per la persona sbagliata! Il pianeta dell’amore tornerà attivo anche per la tartassata Vergine, che abbandonerà la razionalità per un po’. Leone a gonfie vele. Vediamo i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

ARIETE: è un cielo che sviluppa emozioni intense. Poi è possibile anche che tu possa innamorarti della persona sbagliata: capita! Spesso il tuo segno è un bastian contrario, per cui il consiglio è di sfruttare l’imminente transito di Venere per valutare con giudizio le tue opportunità in amore e sul lavoro, senza intraprendere battaglie perse in partenza e dedicandoti solo alla migliore occasione per farti valere.

TORO: Mercurio in opposizione parla di riesaminare conti e contratti. Entro la fine del mese chi è in collaborazione con soci o un team dovrà mettere in chiaro alcune cose. La cosa importante è che cadi in piedi, tuttavia lo scoprirai dopo il 14 febbraio, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 febbraio 2025.

GEMELLI: la Luna è a favore e Venere tra pochissimo tornerà positiva. Si comincia a recuperare terreno, ma vedrai tutto ancora più roseo dalla seconda metà di maggio. Coloro che vogliono mettere a terra un progetto potrebbero quindi non vederlo realizzato nell’immediato, ma potranno vedere uno sviluppo nelle prossime settimane. C’è bisogno di tranquillità in amore.

CANCRO: dubbi in amore. Febbraio, marzo e aprile sono un trimestre in grado di mettere alla prova anche le coppie più solide. Se ci si sta impegnando in una spesa rilevante, la pressione si farà sentire. I single, in questa fase, non sono alla ricerca del vero amore, ma solo di un po’ d’affetto.

LEONE: ancora buona la Luna e dal 4 Venere regalerà vittorie sia in amore sia sul lavoro. Sei sempre più affascinante e ci sono occasioni da cogliere al volo.

VERGINE: finalmente Venere sarà nuovamente favorevole e tutti coloro che sono stati male in amore, possono recuperare. Molti nativi del segno hanno deciso di non scervellarsi più di tanto con i sentimenti e di non porsi più domande che non hanno risposte: perché ci si innamora? Perché ci si lascia? La logica è sempre fallace in questi casi.