Bilancia e Scorpione sono in testa alla classifica dello zodiaco, mentre i Pesci sono un po’ malinconici. Il Sagittario ha un Giove arcigno per cui è meglio osservare che agire in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 ottobre 2024: il cielo dalla Bilancia allo Scorpione

BILANCIA: stai cercando un equilibrio che è tipico del tuo segno e, in queste giornate, calcolando bene le tue azioni, potrai vincere!

SCORPIONE: devi seguire la bella energia che hai dentro di te e le intuizioni lungimiranti. Il cielo conferma un amore o potrebbe, al contrario, portarti altrove. I sentimenti sono favoriti e anche il lavoro dà soddisfazioni.

SAGITTARIO: sono giornate in cui non si vince, ma si partecipa e basta, perché sono giorni un po’ difficoltosi. Si sta risvegliando in te il desiderio di indipendenza da tutto ciò che ti preoccupa, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 ottobre 2024.

CAPRICORNO: Giove ti chiarisce le idee e Venere ti aiuta in amore, ma Marte ti sta vessando un po’ dal punto di vista fisico: molta stanchezza, soprattutto se stai affrontando un progetto faticoso.

ACQUARIO: attenzione a dire cose che non pensi in amore e a non illuderti troppo. Nell’ultimo weekend ci sono state molte discussioni: stai doppiamente all’erta con Scorpione e Toro.

PESCI: le cose cambiano e migliorano, ma in te c’è una certa malinconia che è difficile da eliminare. Marte positivo ti rassicura e sul lavoro avrai belle soddisfazioni, soprattutto dal 14.