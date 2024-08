Luna in Leone e tanta energia per questo segno che è tra i più forti del momento. I primi sei segni dello zodiaco registrano una netta ripresa nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024, ma anche in vista di settembre con una Venere positiva per Toro e Gemelli.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: questo fine settimana riporterà in auge i sentimenti e i single dovrebbero aprire bene gli occhi. Settembre sarà più focalizzato sul lavoro: sfrutta queste occasioni che arrivano dal cielo.

TORO: Giove è in una posizione che va a toccare il settore economico e molti nativi del segno hanno dovuto attuare una revisione dei conti. Adesso potrai occuparti dei rapporti interpersonali. Venere è in posizione neutra e puoi aiutarti a dimenticare le delusioni.

GEMELLI: Venere e Giove saranno molto favorevoli a settembre: dimentichiamo la fiacchezza di agosto e prenditi le tue rivincite. Anche coloro che si sono riposati un po’ per respirare, adesso riavranno una bella energia.

CANCRO: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox hai ritrovato la tua sensibilità innata che potresti sfruttare per capire chi sono le persone più giuste per attuare un piano sia nel lavoro sia nei sentimenti. Le coppie in crisi adesso possono pensare a un recupero. L’Oroscopo Paolo Fox di domani venerdì 30 agosto 2024 ti avverte di stare attento con Ariete e Bilancia.

LEONE: Giove e Venere ti regalano una grande energia che si aggiunge alla tua proverbiale forza: puoi fare molta strada, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024. Da giovedì prossimo il cielo sarà ancora più bello: piani d’azione e idee avranno successo.

VERGINE: i cambiamenti comportano sempre sacrifici, ma un segno come tuo ha bisogno di essere stimolato mentalmente e se mancano gli stimoli ti deprimi. Sei uno che non va mai “in pensione” perché vuoi sempre essere attivo. In questo momento ci sono buone occasioni per i giovani.