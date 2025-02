Il preannunciato ingresso di Venere in Ariete è finalmente ufficiale, con un netto miglioramento per i Gemelli, che hanno patito le relazioni a gennaio. Il Leone è uno dei segni più forti dello zodiaco, mentre il Cancro diffida del partner. Vediamo i dettagli per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 febbraio 2025: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: domani arriva ufficialmente Venere nel tuo segno, sei pronto? Puntando sulle persone per cui vale la pena, potrai avere molto. Non ti fissare invece su chi non è sulla tua stessa lunghezza d’onda.

TORO: febbraio sarà il mese che definirà molte cose: accordi che mutano e incarichi diversi ma tutto ciò in positivo! Questo è un periodo che ti consente di mettere un punto su questioni che trascini dal passato. A volte i turbamenti riemergono, ma in amore potresti già avere una nuova strada e domani la Luna è favorevole per fare ciò che desideri.

GEMELLI: da domani finalmente Venere sarà dalla tua parte. Dimentica le difficoltà nelle relazioni di gennaio, perché andrà molto meglio. I single sono incoraggiati e potrebbero esserci ritorni di fiamma, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 febbraio 2025.

CANCRO: il lavoro è il settore più in crescita in questo momento, ma nei sentimenti c’è chi si farà due domande su alcuni comportamenti del partner.

LEONE: le stelle sostengono convintamente tutti i progetti di valore. Inoltre alle idee vincenti si unisce anche la tua intraprendenza, perché quando c’è da portare avanti qualcosa di importante sei in prima linea. Grazie a Giove positivo e Saturno che a breve sarà eccellente, le buone notizie abbonderanno.

VERGINE: in questi giorni stai lottando contro chi cerca di fermare le tue azioni, tuttavia dal punto di vista sentimentale questo è un ottimo periodo per recuperare un amore.