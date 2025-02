Con questa nuova Venere in Ariete, la Bilancia non vuol sentir parlare di sentimenti, mentre per il Sagittario si apre la stagione dell’amore. Sempre sulla cresta dell’onda l’Acquario e lo Scorpione è un po’ tartassato per i soldi. Di seguito, le novità per la seconda metà dello zodiaco.

BILANCIA: l’amore è messo in un angolo. Non vuol dire che non ci sia, ma per esempio chi è già sposato o è convivente adesso ha altre idee in mente, come, per esempio, affrontare delle prove, un esame o una valutazione. Il focus è quindi sugli aspetti pratici della tua vita.

SCORPIONE: con Mercurio opposto, devi stare attento al settore delle finanze, a conti da saldare e così via. Se ci sono accordi che si sono conclusi da poco dovrai capire che strada intraprendere. La creatività però non manca, soprattutto per gli artisti.

SAGITTARIO: Venere sempre più prossima a una posizione favorevole e i prossimi tre mesi saranno sotto l’insegna dell’amore. L’unico problema potrebbe sorgere se ti piacciono due persone contemporaneamente! Arriva un sostegno per questioni pratiche.

CAPRICORNO: con Marte opposto devi essere molto cauto. Nelle relazioni cerca di misurare le parole. I segni più ostici sono Bilancia e Cancro. Febbraio ti chiede di essere il più trasparente possibile in amore, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 febbraio 2025.

ACQUARIO: con Giove favorevole sei avvantaggiato sia in amore sia sul lavoro e il cielo ti aiuta a raggiungere posizioni apicali in diversi ambiti della tua vita.

PESCI: arriva qualche soddisfazione! Rispetto all’autunno, quest’inverno regala più opportunità e la primavera sarà ancora meglio. Progetti e piani d’azione cambieranno e dovrai essere pronto ai mutamenti.

