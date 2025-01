Come andrà questo primo weekend dell’anno secondo le stelle? Ottimo per lo Scorpione che pregusta un 2025 vincente, un po’ offuscato per la Bilancia che a volte pensa a tristi trascorsi. Lanciatissimi Acquario e Pesci, con questi ultimi protetti da Luna e Venere nel segno: amore eccellente. Scopriamo il dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

BILANCIA: nel weekend, con la Luna storta, potresti farti prendere dalla malinconia. Non darle ascolto, perché sarebbe davvero un peccato concentrarsi sul passato e non esaltare i sentimenti: cambia rotta!

SCORPIONE: un weekend di ripresa con la Luna positiva, ma tutto il 2025 sarà protetto dai pianeti perché, tra quelli più lenti, più pesanti, non ce ne sarà nemmeno uno contrario! Questo vuol dire che la fortuna è nelle tue mani se saprai come sfruttarla.

SAGITTARIO: hai bisogno del vero amore e a gennaio ti chiederai se al tuo fianco c’è la persona giusta. Chi invece è sicuro della propria relazione, forse non avrà tempo da dedicarle perché molto impegnato sul lavoro. Usa questo weekend per i sentimenti perché sarà decisivo, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 gennaio 2025.

CAPRICORNO: sei forte, consapevole, sai come agire e non temi il sacrificio pur di raggiungere il traguardo che desideri. A gennaio darai più spazio ai sentimenti.

ACQUARIO: il tuo segno risorgerà dalle ceneri in questo 2025, soprattutto se hai avuto delle difficoltà in passato. Le nuove relazioni sono molto favorevoli.

PESCI: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani in arrivo un weekend eccellente per i sentimenti con Luna e Venere nel segno: lasciati trascinare da un amore che ti porta lontano. Mentre novembre è stato nefasto per le relazioni, a gennaio si potranno ricucire strappi. Buoni gli affari, con novità interessanti dall’8 di questo mese.