Il novilunio in Vergine ha portato benefici ai segni di terra come il Toro, ma domani sono i segni di fuoco a splendere, come il Leone, il re dello zodiaco di questo momento. Scopriamo il dettaglio per i primi sei segni dell’Oroscopo Paolo Fox di domani.

ARIETE: stelle favorevoli, anche se ci sono delle ombre dal lato sentimentale: non per mancanza d’amore, ma perché se il lavoro è troppo non ci si può vedere oppure perché una relazione è un po’ litigiosa. Grande creatività e il lavoro è il focus di questo periodo.

TORO: grazie al novilunio appena trascorso è possibile chiarire questioni con gli ex oppure organizzare uun appuntamento sentimentale. È più semplice capirsi e il lavoro torna protagonista.

GEMELLI: hai il desiderio di recuperare il tempo perduto con quell’agosto sottotono. Venere ti suggerisce sentimenti sinceri e l’amore torna a essere protagonista. I single si diano da fare.

CANCRO: momento di grande fermento con progetti nuovi che vedranno il punto di arrivo il prossimo anno, con Giove che entrerà nel segno. Non aspettarti risultati immediati, ma sii lungimirante. L’amore al momento è un po’ in disparte, perché ora hai altri pensieri.

LEONE: un cielo ottimo: Giove stupendo, Venere ottima e Mercurio in azione! Sei super affascinante e con questo tuo savoir faire molto gradevole per le persone, ti farai sentire al meglio. I single che hanno fatto da poco una conoscenza interessante, programmi qualcosa si bello. Venerdì sarà una bellissima giornata, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024.

VERGINE: Marte è in ottima posizione, c’è un bel Sole e hai appena avuto la Luna nel segno. Tuttavia il periodo migliore sarà dal 9 al 26, quando Mercurio sarà direttamente coinvolto nel tuo segno: inizia a pensare a qualche novità. I sentimenti viaggiano con le tue riflessioni.