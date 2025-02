I sentimenti tornano in auge per il Sagittario, mentre spingono alla riflessione la Bilancia. Il Capricorno è sotto la pressione di un Marte ostile che non lesina colpi bassi, mentre l’Acquario è al top in tutti gli ambiti della vita. Andiamo ad approfondire le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 febbraio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: momento di riflessione per ciò che concerne le questioni di cuore. Non tutti sono in crisi, naturalmente, ma nei primi 15 giorni di febbraio cercherai di capire che strada sta prendendo una relazione. Il lavoro propone nuovi incarichi.

SCORPIONE: ottimo cielo! È il momento di recuperare anche l’umore e di prepararsi a impegni importanti, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 febbraio 2025.

SAGITTARIO: il cielo fa ripartire i sentimenti. Come altri segni il tuo gennaio non è stato molto attivo in amore e adesso puoi recuperare.

CAPRICORNO: non è facile fare tutto e devi stare attento ai colpi bassi! Marte opposto non ti regala serenità e chi ti circonda non ti dà sufficienti garanzie. In amore, conta fino a dieci prima di parlare.

ACQUARIO: sempre più forte il cielo per tutto! Lavoro e amore. Hai nuovamente il desiderio di libertà. Potresti acquistare qualcosa di bello per te stesso, per gratificarti.

PESCI: la settimana ti renderà un po’ insofferente, specialmente nelle relazioni con Sagittario e Vergine. Evita di essere impulsivo, perché potresti combinare guai. Venere ha terminato il transito nel tuo segno, ma non è un fermo ai sentimenti, anzi! Da ora in poi chiederai più “prove concrete” in amore.