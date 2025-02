La Vergine tira un sospiro di sollievo, con il primo pianeta che si toglie dall’opposizione: è Venere, da poco in Ariete, che alleggerisce anche i Gemelli. Non è così per il Cancro che mette i sentimenti in discussione, mentre il Leone è sempre più forte. Vediamo i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 febbraio: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: con Venere nel segno la progettualità nei sentimenti è incoraggiata e idee valide. Solo fai attenzione all’opposizione di Marte che potrebbe rappresentare qualcuno che ti dà addosso. Venere in astrologia è il pianeta dell’amore, ma non solo. Nel tuo caso potrebbe indicare la necessità di farti aiutare, magari per risolvere un problema e trovare nuovi alleati.

TORO: febbraio dovrebbe darti più soddisfazioni, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 febbraio 2025. Se stai aspettando una risposta di lavoro, dal 14 in poi avrai ottime stelle. Le coppie che si amano hanno ottimi progetti.

GEMELLI: gennaio è stato gelido come lo è l’inverno, ma questo febbraio finalmente ti scalda il cuore e puoi ritrovare tranquillità. Dal punto di vista lavorativo, potresti intensificare i colloqui: sfrutta la buona stella di Giove, che brillerà nel tuo segno fino a maggio.

CANCRO: una Luna un po’ difficile che ti rende impensierito. Lavoro e sentimenti hanno due facce diverse: mentre sul lavoro ci sono buone opportunità, in amore non c’è molta chiarezza e devi essere paziente.

LEONE: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani la tua naturale impetuosità è incentivata da questo cielo che ti fa vincere delle sfide. Devi sono stare attento al benessere. Mercurio opposto ti rende nervoso: stai attento a non farti irretire da facili guadagni che possono rivelarsi delle fregature.

VERGINE: cominciamo a eliminare l’opposizione di Venere che non dà più noia. Gli ultimi mesi sono stati pesanti e adesso puoi proseguire molto meglio. Buone le chance in amore!

