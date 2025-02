Ariete e Leone sono i più forti di questa tornata di segni. La Vergine recupera, finalmente, mentre il Cancro ha un cielo diviso a metà: lavoro top e amore flop. Vediamo i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 febbraio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Mercurio a favore e Venere nel tuo spazio zodiacale. C’è molto da lottare, a causa di Marte dissonante, tuttavia hai i giusti “anticorpi” per difenderti e contrattaccare. Sentimenti al top!

TORO: tutto ciò che è cambiato nel corso dell’anno scorso, alla fine è stato in positivo, anche se a volta ha fatto male, perché hai compreso appieno che alcune situazioni e relazioni non avevano il valore che ti saresti aspettato. È caduto il velo delle illusioni e se anche ora ci sono rapporti traballanti, andranno rafforzati. Se stai aspettando risposte per il lavoro, attendi il 14.

GEMELLI: rivoluzione! Venere non è più opposta e Giove illumina le nuove iniziative. Ottimi anche gli incontri per fare il punto della situazione e la metà di quest’anno sarà molto movimentata. Sono incoraggiate le coppie che vogliono organizzare un evento.

CANCRO: l’amore richiede estrema cautela, la gelosia è sempre insidiosa e se ci sono controversie bisogna sanarle. Domani dovrai forse affrontare un colloquio: per il lavoro, il cielo è eccellente, per i sentimenti, sono molti i dubbi.

LEONE: è un anno importante per te e per chi ti circonda. Il weekend, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani giovedì 6 febbraio 2025, sarà favorevole all’amore. Se una relazione non regge più, adesso prenderai le redini in mano e sarai decisivo per la coppia.

VERGINE: i sentimenti cominciano a rischiarare questa settimana con Venere che esce dall’opposizione e segna finalmente un punto favorevole per te. La parte più importante dell’anno arriverà da maggio in avanti, quando tutto sarà più semplice da gestire. Stai rivoluzionando la tua vita e se stai facendo azioni che mettono in discussione la sicurezza di altre persone, è naturale che tu riceva degli attacchi.