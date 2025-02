Settimana complessivamente difficile per Bilancia e Capricorno, che patiscono pene d’amore, mentre i sentimenti sono il punto di forza di Sagittario e Acquario. Sempre più forti i Pesci. Vediamo tutti i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 febbraio 2025: le novità dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: c’è molta confusione specialmente in amore, nelle relazioni con gli altri e tutto questo arriva forse dal tuo passato. Memorie ed emozioni non sempre sono positivi e dovresti eliminare ciò che ti fa soffrire.

SCORPIONE: possono esserci ritardi e intoppi a causa della Luna. Se ha un appuntamento, parti in anticipo, suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox di domani 6 febbraio 2025. Buone le idee e dalla fine di maggio potrai metterle in pratica. Se un lavoro o una collaborazione si è interrotta, avrai occasioni migliori e per tanti sarà come liberarsi da un peso.

SAGITTARIO: bellissima questa Venere che parla di relazioni più serene, di amicizie che diventano amore e avrai la netta sensazione di avere il cuore più leggero. Sul lavoro, stai fermo un giro, perché ancora non sono arrivate le soddisfazioni che aspetti.

CAPRICORNO: la settimana è partita un po’ oscurata, anche se domani andrà meglio. Non tutti hanno dispute in amore, ma ci sono priorità da definire. Più a rischio le relazioni in cui c’è già della “ruggine”.

ACQUARIO: servono novità. Non sopporti di fare sempre le stesse cose e vorresti impegnarti in situazioni diverse. L’amore bussa: apri la porta!

PESCI: cielo importante e, dal 14, Mercurio raggiungerà il tuo segno. Febbraio sarà quindi, nel complesso, molto intrigante e favorirà nuove conoscenze e amori: lo scoprirai tu stesso strada facendo.