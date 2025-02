Cuore freddo per la Bilancia, concentrata sul lavoro o reduce da una separazione, mentre il Sagittario vive emozioni intense. L’Acquario spende e spande e i Pesci hanno un cielo perfetto per incontrare l’amore. Di seguito, le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 febbraio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: il lavoro prende tutta la tua attenzione e ti fa trascurare l’amore oppure ci sono dei dubbi nella relazione. Chi arriva da una separazione o da una rottura brusca non si fa ammaliare dalle emozioni. Nella professione, preparati: dovrai dimostrare il tuo valore entro il 14.

SCORPIONE: Mercurio è in opposizione e non è un momento semplice per il denaro e le cose pratiche. Sei, tuttavia, tra i segni che dopo il 14 si riprenderanno bene. Per i sentimenti, tutto tace.

SAGITTARIO: lasciati andare alle emozioni! Tu adori vivere i sentimenti con l’istinto e se c’è chi ricambia le tue attenzioni, non esitare a starle vicino. Trovare soluzioni a problemi di vecchia data sarà molto più semplice, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 febbraio 2025.

CAPRICORNO: Marte opposto ti chiede cautela nelle relazioni con gli altri, anche lavorative. Colpi bassi possono arrivare, ma saprai come reagire. In amore devi essere molto paziente.

ACQUARIO: non sei fatto per fare sempre la stessa cosa ed ecco perché adesso c’è la possibilità di dare fiato a un progetto, anche visionario. Il consiglio è di spendere i soldi per cose che ti interessano e che ti gratificano, da qualcosa che ti serve a ciò che semplicemente ti fa stare bene.

PESCI: conta sui sentimenti, perché sabato pomeriggio Luna e Marte creeranno un ottimo aspetto e se quindi c’è qualcuno che ti piace, inizia una fase molto favorevole. A San Valentino, addirittura, la Luna sarà nel segno. Novità quindi sul lato sentimentale, ma anche le relazioni in genere sono tutte molto incoraggianti.

