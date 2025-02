Il transito di Venere ha un effetto “sbloccante” per i progetti dei Gemelli che ora diventano possibili e anche il Cancro trova risposte lavorative. L’amore è invece problematico per quest’ultimo segno che è attanagliato dalla gelosia. Bene il Leone, anche se molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 febbraio 2025: le novità astrologiche dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: preparati a ricevere le opportunità che si presentano, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Venere nel tuo spazio zodiacale significa “protezione o ricerca di un sostegno”. Coloro che hanno problematiche di tipo economico o legale sono in cerca di un appoggio.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 febbraio 2025/ Calma piatta in amore per lo Scorpione, mentre i Pesci...

TORO: man mano che ci addentriamo in questo febbraio acquisti sempre più forza, perché dal 14 Mercurio sarà in aspetto buono. Chi sta per terminare un accordo o non sa se andare avanti con un progetto avrà più elementi a disposizione fra due settimane.

GEMELLI: Giove benedice i progetti in partenza e con Venere non più in opposizione anche i sentimenti recuperano. Chi è in cerca di un sentimento sarà soddisfatto.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 febbraio 2025/ Giove illumina i Gemelli, Ariete superstar, mentre il Cancro...

CANCRO: ci sono molti impegni nella tua vita e non è negativo, perché sia sul lavoro che per altre questioni pratiche c’è un faro che ti illumina e, entro maggio, ci sono risposte risolutive. È l’amore che richiede invece più attenzione: gelosia e contrasti vanno tenuti d’occhio, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 febbraio 2025.

LEONE: successi e gratificazioni. Per avere risultati serve però anche “un fisico bestiale”, come diceva Carboni e dato che Mercurio ti sconsiglia di eccedere, il consiglio è di prenderti un piccolo stop per rilassarti. I sentimenti, a breve, saranno più importanti rispetto ad altri ambiti della tua vita.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 febbraio 2025/ Sagittario top in amore e flop sul lavoro, recupero dei Pesci

VERGINE: in questa fase è cruciale scaricare le tensioni. Tu che solitamente programmi tutto alla perfezione, ultimamente sei costretto a vivere giorno per giorno. Finora hai dovuto affrontare imprevisti, ma anche occasioni da cogliere al volo, e nelle previsioni generali del 2025 sono in vista soluzioni.