Ripresa delle attività per tutti e vediamo come se la cavano gli ultimi sei segni zodiacali. Mercurio tra poche ore entrerà in Capricorno e questo segno, così come lo Scorpione, potrà portare a termine questioni importanti. L’Acquario è super distratto, mentre i Pesci vedono le relazioni di nuovo in auge, con Venere nel segno.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 gennaio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: desideri avere al tuo fianco solo persone affidabili e sincere. Cura il benessere fisico: ha bisogno di non esagerare.

SCORPIONE: sei in pole position tra i segni e tra l’8 e il 28 potresti concludere positivamente accordi o contratti. Novità anche per i sentimenti, con Venere a favore.

SAGITTARIO: voto 7 per il lavoro e 5 per l’amore, sentenzia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 gennaio 2024. Si riparte nella professione perché c’è un forte recupero con ottime idee

CAPRICORNO: questa settimana sarà preparatoria di un weekend e di una prossima settimana che porteranno scelte fondamentali. Dal giorno 8 Mercurio entrerà nel segno.

ACQUARIO: si riparte con molte cose da fare e attenzione alle distrazioni. Chiavi, portafogli o quello strumento che non riesci a trovare. Cerca di mettere un po’ di ordine!

PESCI: Venere persiste nel tuo segno e porta l’amore! Incontri favoriti e le relazioni in genere riprendono vigore. Particolarmente interessanti quelle con Scorpione e Capricorno.

