È un weekend agitato per Capricorno e Acquario con questa Luna in Scorpione, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024. Si conferma un miglioramento per la Bilancia. Vediamo le previsioni per la seconda metà dello zodiaco.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024: il cielo degli ultimi sei segni zodiacali, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Giove e Venere sono favorevoli: l’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024 si apre, come da qualche giorno a questa parte, con una buona notizia che serve a incoraggiare chi sta cercando di fare qualcosa di più per se stesso. Chi sta vivendo un momento di crisi nei sentimenti deve schiarirsi le idee e chi ha in ballo due storie deve evitare di commettere errori.

SCORPIONE: domani la Luna sarà nel tuo segno: un fine settimana che promette cose belle che possono succedere. Cerca di essere positivo perché il successo è in arrivo: guardando il cielo di settembre ci sarà una grande rimonta.

SAGITTARIO: potresti recriminarti di aver fatto una scelta o qualcosa di sbagliato di cui ti stai pentendo. Questo è causato da Giove in opposizione che ti rende molto irrequieto: non trasferire la tua agitazione in amore.

CAPRICORNO: allontana coloro che ti hanno causato un disagio. Tu sei molto diretto e trasparente e non sopporti l’ipocrisia: devi prendere una decisione sul da farsi. Ci sono tensioni con qualcuno del Toro o dei Gemelli.

ACQUARIO: un weekend frenetico che ti chiede di usare cautela nei rapporti interpersonali. Venere incoraggia le nuove conoscenze.

PESCI: sei nuovamente più aperto e comunicativo. Venere opposta ha causato qualche problema il mese scorso e forse una separazione. Si può rimediare? Probabilmente sì, se decidi di parlare chiaramente.