Il lavoro va a gonfie vele per il Cancro che invece fa flop in amore, mentre il Leone lotta ancora un po’ con i soldi, anche se il resto del cielo è ottimo. Ripresa della Vergine che non ha più Venere opposta. Vediamo le novità del weekend per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 febbraio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Giove ti dà la possibilità di metterti in azione fino a primavera e le relazioni amorose sono più importanti. C’è fertilità per chi desidera un figlio o vuole fare il grande passo del matrimonio.

TORO: Urano, il pianeta rivoluzionario e folle, continua il suo transito nel segno ed è il motivo per cui ci sono così tanti cambiamenti. Se sei in attesa di novità lavorative, dal 14 arriveranno soluzioni, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 febbraio 2025.

GEMELLI: ritrovare tranquillità anche in amore è fondamentale e questo transito di Venere mitiga le perplessità vissute a gennaio. Questo weekend, ti porterà emozioni seducenti.

CANCRO: ottimo il lavoro! Forse stai incalzando qualcuno per avere delle risposte oppure stai pianificando qualcosa di nuovo. Nei sentimenti invece, da una parola in su possono arrivare problemi.

LEONE: momento molto intenso e attivo per affrontare tutte le sfide e vincerle. Solo dal punto di vista finanziario devi avere ancora pazienza con Mercurio in opposizione. Molti Leone, soprattutto quelli che han superato i quarant’anni, si renderanno conto che i sentimenti sono molto importanti e Venere favorevole aiuta l’amore.

VERGINE: le storie che sono “sopravvissute” a gennaio, adesso sono decisamente più forti. Ci sono grandi traguardi da tagliare e devi ritrovare un nuovo equilibrio, dopo tanta confusione.

