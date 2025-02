Weekend intrigante per i Pesci, che avranno una bella Luna. Passione attiva anche per Sagittario e Acquario, mentre il Capricorno vive un momento di grandi tensioni. Di seguito, i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 febbraio 2025: dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Mercurio e Giove sono con te e accenderanno un faro sulla tua vita. Se hai avuto una fase difficile lavorativamente, questo mese darà molto di più. In amore, ci sono ancora incertezze, devi essere più tollerante ed evitare i brutti ricordi.

SCORPIONE: essere proattivi e positivi è fondamentale. Se inizi già a pensare al tuo futuro attivamente, raccoglierai presto i frutti del tuo lavoro: da fine primavera partiranno molte cose, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 febbraio 2025.

SAGITTARIO: la passione si risveglia in tutti gli ambiti della tua vita e questo è il momento giusto per riaccendere il fuoco dell’amore. Incontri favoriti. Mercurio ti chiede di intensificare la tua creatività: novità decisive sul lavoro, dove Giove opposto finora non ti ha permesso di avere i risultati sperati.

CAPRICORNO: momento decisamente teso. Ci vuole cautela in amore e nelle relazioni in generale. Anche sul lavoro, a volte, hai l’impressione di essere circondato da inetti. Cura bene i dettagli, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 febbraio 2025.

ACQUARIO: Giove porta belle sensazioni e questo è un cielo che porterà tante occasioni anche a chi desidera di progettare qualcosa di importante in coppia. Tutte le relazioni sono favorite.

PESCI: se alla fine del 2024 stavi cercando di toglierti da condizioni difficili, ora il cielo è sicuramente più amichevole, anche in amore. Il weekend vedrà la Luna a favore: organizza qualcosa di bello con chi ami o con chi ti fa divertire. Hai bisogno di svago!

