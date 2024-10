Grazie a questa Luna il Sagittario ha più coraggio, ma non deve avere comunque fretta, mentre lo Scorpione viva questo bel periodo per l’amore con slancio. Cielo brillante per la Bilancia e l’Acquario che hanno opportunità e idee vincenti. Il Capricorno è vessato fisicamente da Marte e i Pesci domani stiano fermi un giro: attendano giorni più favorevoli. Di seguito, i dettagli degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 ottobre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: ottimo cielo per vincere delle sfide. È probabile che siano già arrivate delle soddisfazioni. Emozioni e nuove opportunità nel prossimo weekend.

SCORPIONE: non sprecare il tuo tempo con le provocazioni e dedicati solo alle emozioni più vere. Venere nel tuo spazio zodiacale parla di un sentimento ricambiato.

SAGITTARIO: la Luna è ancora nel tuo segno domani e questo ti infonde coraggio nel dire quello che pensi. Stai solo attento a non passare dalla parte del torto e a non affrettarti per arrivare a dei risultati, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 ottobre 2024. È probabile che tu debba prepararti meglio.

CAPRICORNO: quello di domani è già un bel cielo, ma mercoledì e giovedì saranno ancora migliori con la Luna nel segno. Hai percorso molta strada in passato: continua così! Non dare spazio alle provocazioni e c’è ancora un Marte opposto che ti stanca parecchio.

ACQUARIO: le tue idee sono splendidamente sostenute da Giove, Mercurio e Sole e da proporre subito a chi può comprenderti. I sentimenti non vanno: ci sono questioni quotidiane che danno fastidio a matrimoni e convivenze, provocando dubbi.

PESCI: domani sei un po’ nervoso e confusionario. Se c’è qualcosa che non va e devi confrontarti con qualcuno, rimanda tutto a mercoledì e giovedì.