Una buona ripresa per la Bilancia che migliora proprio dal punto di vista fisico. Sta meglio anche il Sagittario con la Luna in buon aspetto dal pomeriggio e l’Acquario vive l’amore in modo serio. Di seguito, tutte le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 dicembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Venere e Marte ti regalano finalmente un po’ di benessere. Se inizi una relazione dopo esserti separato, non devi portarla avanti per rivalsa, ma perché ci tieni realmente. Nuove sensazioni da scoprire.

SCORPIONE: non riesci sempre a essere imperturbabile e di solito tu non dimentichi i torti fatti. Marte e Venere hanno un transito un po’ ostico e non farai sconti se c’è una persona che non ti piace.

SAGITTARIO: dovresti evitare di spendere troppo, anche se è difficile da dire a un Sagittario, specialmente ora che siamo sotto Natale Ariete. Uomo avvisato mezzo salvato! In questo momento hai una buona autostima e il cielo premia i sentimenti:Ariete, Leone e Acquario sono i segni più intriganti per te.

CAPRICORNO: devi chiarire bene il tuo percorso dal punto di vista lavorativo e ripartirai bene tra poco. Nel frattempo l’amore è ottimo con Venere in buon aspetto e se c’è una persona con te puoi starle vicino al meglio.

ACQUARIO: anche se sei un alternativo rivoluzionario, stavolta metti la testa a posto perché con Venere nel segno parlerai d’amore anche in modo molto sincero. Attenzione, con Marte opposto, alle sottrazioni di denaro: proteggi i tuoi beni, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 dicembre 2024 .

PESCI: c’è ancora l’eco della bella Luna nel tuo segno, che starà con te anche al mattino. Speriamo che accanto a te ci sia la persona giusta con cui condividere emozioni d’amore.

