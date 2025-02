Lavoro al top per la Bilancia e flop in amore. Il Sagittario è invece all’opposto, con un cielo che favorisce solo i sentimenti. Sempre sulla cresta dell’onda l’Acquario, mentre il Capricorno è in crisi. Vediamo le previsioni per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 febbraio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: questo mese e il prossimo saranno incentrati sul lavoro. Non significa che i sentimenti non siano importanti, ma evidentemente hai delle priorità. Il cielo ti chiede più pazienza nelle relazioni, soprattutto con gli ex.

Oroscopo weekend, previsioni 8-9 febbraio 2025/ Cancro e Gemelli vivono un gran momento

SCORPIONE: ottima la Luna con Marte favorevole. Nessuno ti può fermare e le belle sensazioni con la persona giusta si sprecheranno, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 febbraio 2025.

SAGITTARIO: ci sono un po’ di tensioni dal punto di vista lavorativo: questioni in sospeso che vanno chiuse, come contratti non risolti. Il cielo dell’amore è invece al top.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 febbraio 2025/ La Bilancia sale sul palcoscenico, il Capricorno è sotto stress

CAPRICORNO: c’è burrasca nell’aria, soprattutto se hai a che fare con chi non ti ascolta oppure se ritieni di ripetere sempre le stesse cose e non vedi riscontri. Il cielo ti chiede più pazienza.

ACQUARIO: se cerchi l’amore, puoi trovarlo, adesso che Venere è emozionante. I più giovani pensano addirittura a convivenza o matrimonio per la prima volta: da qui alla fine del 2025, non solo la passione sarà ai massimi, ma avrai voglia di stare accanto a qualcuno stabilmente. Per chi se lo può permettere, economicamente, è giunta l’ora di togliersi uno sfizio.

PESCI: con Luna e Marte favorevoli la passione e i successi sono al top. C’è molta sensualità che può essere davvero risvegliata in questo momento della tua vita. Attenzione solo a Bilancia e Cancro, segni con cui possono nascere contrasti. Dal 14 febbraio, Mercurio entrerà nel segno e un bel rinnovamento caratterizzerà la seconda parte del mese. Progetti e nuove idee per il futuro sono assicurati, così come i consensi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 febbraio 2025/ Il Toro è sballottato da Urano, la Vergine è più forte in amore