Il cielo aiuta la ripresa della Vergine e la Luna sostiene il Cancro, un po’ in difficoltà in amore. Ottime prospettive per il Leone, mentre il Toro non se la fa raccontare. Di seguito, le indicazioni per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 febbraio 2025: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: per chi lavora con la creatività o ha un’attività a contatto con il pubblico, Venere nel segno è come un booster. Non solo, chi vuole trovare l’amore vero è molto favorito! Forse c’è una lieve preoccupazione per qualcuno che sta lontano da te.

Oroscopo weekend, previsioni 8-9 febbraio 2025/ Toro e Sagittario ritrovano freschezza

TORO: non è certo il momento di tornare sui propri passi, perché ciò che è stato è stato. Il tuo è un segno di terra, il ché significa che necessiti di concretezza. Le romanticherie vanno bene, ma adesso cerchi prove tangibili.

GEMELLI: Giove e Venere sono in posizione ottima e favoriscono avventure e relazioni in genere. Non sarà difficile perdere le inibizioni!

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 febbraio 2025/ Lo Scorpione è sensuale e l'Acquario si vuole sposare!

CANCRO: la Luna nel segno ti sostiene in un momento complesso in amore. Chi nutre dubbi in una relazione dirà quello che pensa.

LEONE: hai ottenuto abbastanza finora ma, guardando le stelle delle prossime settimane, l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 febbraio 2025, ritiene che sarai ancora più fiero di ciò che potrai fare. L’amore è frizzante con Venere in buon aspetto, tuttavia ricordati che non è una competizione.

VERGINE: sai che il 2025 non è iniziato con i fuochi d’artificio, ma lentamente il cielo si sta rischiarando. Domani sarà una giornata produttiva e foriera di idee illuminanti.

Oroscopo weekend, previsioni 8-9 febbraio 2025/ Cancro e Gemelli vivono un gran momento