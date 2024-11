Siamo in attesa dell’ingresso di Venere in Capricorno che da lunedì porterà delle novità soprattutto in amore. Il Cancro deve quindi riflettere bene in questo weekend. Leone e Vergine hanno la Luna opposta domani: il primo può avere piccoli ritardi, mentre la seconda un vero e proprio fermo. Vediamo le stelle dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 novembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: domani la Luna è sempre in Acquario, quindi favorevole! Non ci sono più le tensioni che hai vissuto in settimana. Mercurio e Venere sono in buon aspetto e le opportunità da cogliere al volo sono molte. Si recupera, se ci sono stati degli stop in ambito economico o legale.

TORO: rifletti bene su ciò che dici domani. Potresti innamorarti e provare nuove passioni, sopratutto se sei solo da un po’. Da lunedì 11 Venere sarà molto bella per l’amore!

GEMELLI: i primi di novembre hanno portato delle incertezze a causa delle opposizioni dei pianeti. In particolare domenica 3 e lunedì 4 sono state giornate pesanti. Domani le stelle illuminano il tuo cammino e potrai chiarire delle questioni rimaste in sospeso.

CANCRO: forse ti sei arrabbiato perché ti senti come se ti avessero mancato di rispetto. In amore è meglio decidere in questo weekend cosa fare, perché lunedì inizierà un transito di Venere un po’ insofferente e quindi se ritieni che una persona non è più affidabile, ti farai sentire.

LEONE: attenzione all’imprudenza data da questa Luna opposta, tuttavia niente che possa minare un cielo che complessivamente è ottimo, con Marte, Mercurio e Giove favorevoli. Potrebbero esserci contrattempi o qualche ritardo, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 novembre 2024.

VERGINE: momento di stop con la Luna opposta. Potresti essere molto stanco. Stai giocando una sorta di partita a scacchi con qualcuno o forse con la tua stessa esistenza: stai studiando la giusta mossa. Il cielo ha anche cambiamenti di tipo psicologico, inoltre si chiude una fase della tua vita, dal punto di vista lavorativo, e se ne apre un’altra.