Oroscopo Paolo Fox di lunedì 1 giugno 2020/ Ariete, Capricorno, Gemelli e Acquario

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 1 giugno 2020

Con l‘oroscopo di Paolo Fox torniamo all’Ariete: Nonostante il Sole in buon aspetto, l’opposizione della Luna rischia di far riemergere alcune tensioni o di costringere a chiarire alcune questioni. L’amore sembra godere di buone opportunità, ma sarebbe meglio prestare un po’ di attenzione in più agli aspetti economici.

Oroscopo Capricorno – Capricorno: Durante la giornata di oggi sarebbe consigliabile fare un passo indietro, rimandando gli impegni più importanti a domani o al 3 Giugno. Dal punto di vista pratico, le situazioni che si pongono ora sembrano essere un po’ più complesse da affrontare e sembrano condurre a due mesi abbastanza stressanti. La presenza di Marte e Giove in buon aspetto garantisce però la possibilità di trovare alcune buone soluzioni.

Oroscopo Gemelli: La presenza di Venere e del Sole all’interno del segno sembra regalare grandi emozioni, ma i rapporti con Leone, Scorpione e Toro potrebbero subire alcune variazioni. Giornata positiva per i contatti.

Oroscopo Acquario: Chi desidera attuare profondi cambiamenti sembra essere pronto ad affrontare i timori ad essi connessi, ma sembra essere indispensabile riuscire a capire esattamente in che direzione orientarsi. Attenzione all’aspetto economico.



